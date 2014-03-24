سرعة سائق مسنّ تصيبه برصاصة من مسدسه

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد مظلي دكتور تركي المويشير أن شرطة محافظة القريات تبلغت عن تعرّض مواطن يبلغ من العمر 62 عاماً إلى طلق ناري أثناء تواجده بمنطقة صحراوية برفقة عائلته.

وأضاف المويشير: "عند سؤال المُصاب عن كيفية الإصابة أفاد بأن إصابته كانت عن طريق الخطأ من مسدس أثناء وجوده على طبلون المركبة التي يقودها داخل منطقة صحراوية بالحماد برفقة عائلته" .

وأوضح أنه بسؤال ابنه الذي كان يرافقه، والبالغ 22 عاماً، أفاد بأن والده أصيب بطلق ناري في الصدر عن طريق الخطأ، قائلاً: "كنا نسير بسرعة داخل منطقة صحراوية وأثناء سيرنا على مطب ترابي انطلقت رصاصة عشوائية متجهة الى صدر أبي".

وقال الناطق الإعلامي إنه تم إدخال المصاب المستشفى للمعالجة، وحالته مستقرة، فيما تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.