ضبط وافدين يبيعان شرائح اتصال بطرق غير مشروعة

ضبطت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة جدة وافدين آسيويين تورّطا في بيع شرائح اتصال بطريقة غير نظامية، وعثر بحوزتهما على 261 شريحة جاهزة للبيع.

إلى ذلك، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي بأن قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة تمكنت من القبض على شخصين من جنسية آسيوية، يقومان ببيع شرائح اتصال مكالمات وإنترنت مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية في أحد الأحياء الجنوبية بمحافظة جدة، وعثر بحوزتهما على 261 شريحة جاهزة للبيع.

وأكد أنه تمت إحالتهما والمضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة وتطبيق النظام بحقهما، وحذر المقدم القرشي من التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون بيع شرائح الاتصال مجهولة المصدر.