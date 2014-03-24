فرسان وانتظار الوعود

لو سنحت لك الفرصة لأن تستجيب لإغراءات التمتع بإجازة محلية داخل ربوع الوطن، فعليك منذ البدء أن تتوقع منغصات افتقار كثير من المناطق السياحية للبنى التحتية وإياك أن (تلجلج) مطالبا بتوفر وسائل جذب مضافة لطبيعة المكان، كأن تطالب بوجود أماكن ترفيه تشمل المسرح والسينما أو الأندية العائلية أو أنشطة ترفيهية فهذا من البذخ إذ يكفيك الموقع الطبيعي ودبر حالك في بقية النواقص التي تسد نفسك وتجعلك حريصا على ملازمة سريرك بعد العشاء مباشرة فأنت في سياحة صباحية فقط أما الليل فقد تكفلت به القنوات الفضائية تقلبها وأنت في غرفتك إن لم تشأ النوم ولكي أزيدك تنغيصا سأقول لك حتى القنوات الفضائية تم اختيارها لك بعناية مشاهدتها تعجل بنومك بدلا من متابعتها فهي منزوعة الدسم حتى من الأفلام والأغاني.

وإن قررت الذهاب إلى فرسان لتقترب من أجواء عذرية الشواطئ، فمن الآن سأخبرك أن وقفتك على ميناء جازان ستطول وأنت تبحث عن عبارة تقلك لتلك الجزر المتناثرة، وانتظارك لوسيلة نقل قد يفوت عليك أن تعيش أياما جميلة على تلك الشواطئ الحالمة، وإن سهل الله لك الحصول على حجز في العبارة فلن تجد مكانا تسكنه لأن الجزيرة لا تزال بعيدة عن مفهوم الاستثمار، فالمواقع السكنية بها محدودة ولم تنهض فنادق توازي الإقبال المهول لزيارتها ولا تعرف المسؤول أو الجهة المسؤولة عن التنشيط السياحي في هذه الجزيرة، ولماذا تقف عاجزة عن تلبية احتياجات السائحين فإن لم تكن قادرة هي على تنفيذ واستكمال النواقص فلماذا تقتعد الصمت، لماذا لا تطالب، لماذا لا تلاحق القرارات التي صدرت من أجل تحسين الحياة في الجزيرة، فالصمت يميت الحياة كما يميتها التخاذل.

ومع وجود أوامر صادرة من أجل حل مشاكل جزيرة فرسان وتطويرها، لم تتم متابعتها لكي تتحول إلى قرارات منها تضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية مكونة من عدة وزارات، لدراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية للجزيرة، ووضع تسهيلات للاستثمار بالجزيرة، وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار. وقضت بربط فرسان بمنظومة سياحية ومنها إنشاء مطار.

فمن سيطالب بتنفيذ تلك الأوامر المتوقفة؟.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"



