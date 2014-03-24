محافظ الخبر يدشن معرض تقنية المستقبل

دشن محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان هذا اليوم معرض تقنية المستقبل، وذلك في ساحة معارض الظهران الدولية في الخبر، وتستمر فعالياته لمدة اربعة أيام، وذلك برعاية امير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وبمشاركة عدد من الشركات التي تقدم تقنيات حديثة.

وأوضحت منظمه الفعالية عائشة العتيبي أن المعرض سيكشف عن العديد من التقنيات الحديثة التي ستطرح على طاولة رجال الاعمال والمستثمرين ومنها تقنية للربط الطبي والتي توفر المال والجهد ونقل الخبرات على مستوى الدولة بما يرفع الكفاءة الطبية ونقل الجودة الصحية للمناطق النائية فضلا عن الكثير من الفوائد للدولة والطبيب والمريض , وهي " تقنية التليميدسين " التي تم تطبيقها في دول أوربا وأمريكا وجمهورية مصر العربية خلال العشرة أعوام المنصرمة.

كما سيطرح المعرض أفضل الأدوات التي تساعد على التواصل البصري للإنسان من خلال شاشة شفافة تسمح بالرؤية من الداخل بنسبة عالية مع انعكاس منخفض جداً مما يعطيها حماية أكبر من التعرض لأشعة الشمس أو التلف.