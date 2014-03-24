مشاجرة تصيب 16 نزيلاً في سجن عسير

شهد منتصف ليل أمس، مشاجرة جماعية بين النزلاء في سجن عسير، ما نتج عنها إصابة 16 شخص. وأوضح الناطق الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي أن :" أنه مساء أمس في سجن محافظة خميس مشيط حصلت مشادة كلامية بين مجموعة من السجناء أدت إلى مشاجرة فيما بينهم وتم على الفور تدخل رجال الأمن المناوبين في السجن وفض الاشتباك ونتجت عن هذه المشاجرة إصابة تسعة سجناء بإصابات طفيفة وخدوش وتم تحويلهم على اثرها إلى مستشفى خميس مشيط وعادو للسجن بعد تلقي العلاج اللازم وأحيلت القضية لجهات الاختصاص للتحقيق بالواقعة".

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد ابراهيم عسيري بان غرفة العمليات بمنطقة عسير تلقت في تمام الساعة ١١:٥٠من مساء يوم امس الاحد بلاغ عن وجود مشاجرة جماعية داخل سجن خميس مشيط ويوجد عدد من الاصابات وقد تم على الفور توجيه عدد سبع فرق اسعافية للموقع، وبعد وصول الفرق الاسعافية تم مباشرة الحالات وفرزها طبيا حيث نتج عن هذه المشارة ١٦اصابة. منها ١٠حالات نقلت للمستشفى المدني بخميس مشيط. بينما تم تم تقديم الاسعافات الاولية لعدد ٦اصابات بسيطة في نفس الموقع.