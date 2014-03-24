مشروعات تنموية بمليار ريال ببارق والمجاردة

يدشن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غداً, مشروعات تنموية وخدمية في محافظتي بارق والمجاردة, بأكثر من مليار ريال.

وأكد محافظ المجاردة عبدالله الرعيني أن أمير المنطقة سيفتتح العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة بمبالغ تجاوزت 581 مليون ريال, منها مبنى المحافظة والبلدية ومكتب التربية التعليم ومبنى الشرطة والدفاع المدني وغيرها من المشروعات الصحية والتعليمية, مثمناً جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - في دعم مسيرة التنمية والنماء في شتى أرجاء الوطن, بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة .

كما يؤسس الأمير فيصل عددًا من مشروعات المياه في محافظة بارق بأكثر من 250 مليون ريال، ومشروع محطة الكهرباء البالغ تكلفتها أكثر من 160 مليون ريال، ويدشن مشروعات بلدية بأكثر من 105 ملايين ريال, وأخرى تعليمية بمبالغ تجاوزت 65 مليون ريال، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى.