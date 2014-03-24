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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

نزاهة.. ماذا تحقق؟

منذ أن أسست قبل أربع سنوات - فيما أظن - ولا يمر يوم دون أن يكون هناك تصريح من مسؤول في نزاهة عن مختلف أوجه الحياة في بلادنا، وهي تصاريح أشبه ما تكون بفقاعات الهواء، ولا جديد فيها لم نعرفه قبل تأسيس« نزاهة » وذلك من قبيل أسباب الزحام في جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمنطقة الشرقية، أو من قبيل أنّ السبب في تعثر المشاريع هو قلة العمالة وقلة عدد الاستشاريين، ودون أن تضع يدها على جوهر المشكلة وأساسها، ودون أن تحقق وتحاكم مسؤولاً حكومياً واحداً عمّا يحدث، أو تسائله عن أسباب ثرائه المفاجئ، وأقصى ما فعلته هو تقديم قضايا بعدد الأصابع إلى هيئة الادعاء والتحقيق، وهو عمل تقوم به هيئات رقابية أخرى كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، ولو قرأنا في يوم من الأيام أنّ عقدها قد انفرط فلن نفتقد أيّ شيء، وهو ما يجب في الحقيقة أن نفعله، اللهم إلاّ إذا تحولت إلى جهاز متكامل يملك سلطات قضائية كاملة من الادعاء وحتى المحاكمة والتنفيذ، وإلاّ إذا أنيط به التحقيق في الثراء غير المشروع وتنفيذ نظام من أين لك هذا ؟ وعدا ذلك سنقول للمفسدين: أبشروا بطول السلامة.


نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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