هل نحن شعب سعيد؟!

من الصعب أن تقاس سعادة الأفراد في أي مجتمع إنساني، فما بالكم بقياس سعادة شعب كامل قد يتجاوز عدده العشرين مليون شخص مثل الشعب السعودي.

لكنّ كثيراً من المنظمات غير الحكومية بدأت تفكر وتتساءل.. كيف يمكن أن تقاس سعادة الشعوب؟ وهل هناك شعب أسعد من الآخر؟ وما هي المعايير الأساسية التي جعلته يتصدر بفخر رأس القائمة أو يتأخر ويسقط في ذيلها؟ هذا ما حاولت بعض الجهات تحديده استنادا ًعلى معايير مثل الثراء والدعم الاجتماعي وحرية الرأي وتطور قطاع الخدمات وتدني منسوب الفساد.

الإمارات العربية المتحدة «بقعة الأمل» في العالم العربي، تصدرت لائحة الدول العربية كأكثر شعوب العالم سعادة حسب تقرير أعدته الأمم المتحدة، واحتلت المركز الرابع عشر بين دول العالم متقدمة عدة مراتب عن العام الذي قبله.

ولا يبدو ذلك غريباً، حيث بمجرد أن تطأ أقدامك الأراضي الإماراتية ستلمح حجم التطور الهائل في العمران والنقل والخدمات العامة وستلمس من خلال انطباعات وآراء المواطنين حجم الرضا والسعادة التي تربط المواطن بالقيادة، فقد صرح الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ذات مرة قائلاً: يرددون دائماً أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأقول إنها غاية تدرك بالعمل والاجتهاد».

ولكن ماذا عن السعودية؟ التي جاءت في تقرير سابق في المرتبة الـ58 في ترتيب الشعوب الأكثر سعادة.. على الرغم من الثراء المادي والجغرافي والإنساني الذي تنعم به، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة أهمها، تواضع مستوى قطاع التعليم والصحة والإسكان، مع أزمة المباني المدرسية المستأجرة ونقص في أسرَة المستشفيات، وأرقام ضخمة لسعوديين يحلمون بامتلاك منزل يقيهم طمع تجار العقار والارتفاع المتصاعد وغير المبرر في إيجارات المنازل. وتزايد في أرقام الطلاق لتبلغ 82 حالة طلاق يوميا بمعدل 3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة! وتفاقم مشكلة الازدحام المروري وما يتبعه من حوادث المرورية، وتصاعد أعداد المواطنين المصابين بالسكري أو من يعانون من البدانة.

كما وتغيب عن الحياة العامة في البلاد ثقافة الفرح وأساليب الترفيه والمتعة والارتقاء بالذائقة بشكلها العالمي، مثل السينما والمسرح والمتاحف والعروض الفنية وغيرها، فإذا كان المواطن يبحث عن تعليم جامعي أفضل، أو يطمح بعلاج طبي أكثر تقدماً، أو فرص عمل ذات امتيازات أعلى، أو إجازة سنوية غنية بأماكن سياحية وترفيهية ممتعة بعيداً عن أعين المتلصصين.. فسوف يتوجه إلى الخارج باحثاً عن «تعليم، صحة، عمل، سياحة» خارج حدود وطنه، فماذا بقي له داخل وطنه؟ وكيف يمكن أن يتقدم في قائمة أسعد شعوب الأرض؟

سيارات السعوديين المتكدسة أمام المنافذ البرية للبحرين والإمارات وقطر عند انطلاق كل إجازة، وآلاف المسافرين جواً باتجاهات الأرض الأربعة، تؤكد أننا لسنا شعبا سعيداً لأننا نبحث عن لحظة فرح ودهشة أمام بوابات المدن الأخرى.. تلك اللحظة التي لم يجدها في وطنه لأن البعض يؤمن بأننا دولة ذات «خصوصية» لذلك بتنا نعيش ازدواجية مخيفة في المعايير.

لن نحقق مراتب متقدمة في قائمة الشعوب السعيدة حتى يمتلك كل مواطن بيتاً يأويه، وسريراً بأمر الله يشفيه، ومقعداً مدرسياً يطور عقله وفكره بدل أن يهمشه أو يلغيه.. ومسؤولاً يكافأ إن أصاب ويحاسب إن أخطأ دون واسطة تفسده حين تحميه، وحينما نمنح المرأة حقوقها كمواطن كامل الأهلية.. عندها سنكون دولة متحضرة ناهضة وشعباً منتجاً وسعيداً.

نقلا عن صحيفة "الجزيرة"