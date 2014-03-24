هيئة الدواء تحذر من عشبة تستخدم لآلام المفاصل

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من ادعاءات طبية لمستحضر يحمل اسم ( منقوع عشبة باما ) الذي تنتجه شركة ( Nancy city Aofula pharmaceutical co.ltd ) ويُحل بالماء وتنقع به الأرجل .

وأبانت أنه يروج لبيع المستحضر في بعض القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بأنه مزيل للأرق وآلام المفاصل والطمث والإرهاق والصداع والإمساك والعديد من الادعاءات الطبية .

وأكدت الهيئة أن هذه الإدعاءات مضللة وغير صحيحة، والمنتج يستخدم فقط لتدليك الأرجل ولا يختلف في تأثيره عن أملاح البحر، مشددة على أن استخدام هذا المنقوع من قبل المرأة الحامل قد يؤدي إلى الإضرار بالجنين، داعية المستهلكين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية .

