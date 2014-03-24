تعيين شركة "المستثمر" لإدارة طرح "السعودية للضيافة"

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركة المستثمر للأوراق المالية، الخميس الماضي، في مقر الهيئة بالرياض، عقد خدمات استشارات مالية للطرح الخاص للاكتتاب برأس مال الشركة السعودية للضيافة التراثية (تحت التأسيس).

وأكد الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس المساعد للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة باشرت الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية وفق متطلبات هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن شركة المستثمر للأوراق المالية ستباشر مهامها اعتباراً من مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف السماعيل بأن تأسيس الشركة يأتي متكاملاً مع عناصر مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة. والشركة ستتولى مهام إدارة وتشغيل عدد من مرافق الإيواء والضيافة التراثية المملوكة للدولة.

وأشاد السماعيل بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأس مال الشركة، مشيراً إلى أن الطرح الخاص يستهدف مساهمة المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص في رأس مال الشركة من مطوري المرافق السياحية، والمطورين العقاريين والمستثمرين الماليين.

ويأتي تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأس مال قدره 250 مليون ريال ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال الاستفادة من المباني التراثية والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية.

ويتمثل مشروع الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، حيث تضمن العمل في المشروع استطلاع التجارب العالمية الرائدة في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير.



