أمانة جازان تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على 1950 منشأة

أسفرت الحملة التفتيشية الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الشهر الماضي عن معاينة نحو ( 1590 ) محلا متعلقة بالصحة العامة، منها (800 ) مطعما في نطاق 26 بلدية، حيث تم ضبط ( 905 ) مخالفات وإغلاق (120 ) محلا مخالفاً للاشتراطات الصحية، مما استوجب الإغلاق الفوري وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات اللازمة بحقها.

كما أوقف (386) عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية ومنعهم من العمل لأسباب صحية متفاوتة ولعدم حملهم شهادات صحية، فيما تمت مصادرة ( 1680 ) كيلو غرامًا من اللحوم غير الصالحة و (940) دجاجة فاسدة إلى جانب مصادرة ( 227 ) كيلو غرامًا من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية، ومصادرة وعدد من الأواني والقدور و أدوات الطهي غير الصالحة للاستخدام .

وأوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أن فرق الرقابة الصحية بالأمانة نفذت حملاتها الرقابية المفاجئة على أكثر من 1590 منشأة، منها مطاعم وبوفيهات وأكشاك ومحلات بيع الخضار ومقاهي وتموينات وأسواق بيع المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة الصحية، وذلك بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية اللازمة والتقيد بالأنظمة والتعليمات البلدية، وتوفير البيئة الصحية السليمة لسكان منطقة جازان وزوارها.

وأكد أن تلك الحملات تأتي ضمن الدور الرقابي لأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في متابعة المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية مع تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية بحق المخالفين.