الخطوط السعودية السادس عالميا لعام 2013

تسلم مدير عام الخطوط السعودية المكلف ورئيس شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عبدالعزيز بن رحيم الحازمي درعاً تكريمياً من شركة فلايت ستاتس (Flight Stats) المتخصصة في مجال الطيران ومعلومات المطارات ورصد انضباط الرحلات الجوية بمناسبة حصول "السعودية" على المركز السادس عالمياً في معدل انضباط الرحلات خلال عام 2013م.

جاء ذلك خلال استقبال الحازمي لكبار مسؤولي شركة (Flight Stats) يتقدمهم جيم هيتزيل نائب الرئيس تطوير الأعمال مؤخراً بمبنى الإدارة العامة للخطوط السعودية بجدة، وبحضور عدد من مساعدي المدير العام التنفيذيين بـ"السعودية".

وأكد عبدالعزيز الحازمي في تصريح صحافي أن الإدارة العليا للمؤسسة وبتوجيهات من الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، تسعى على الدوام لوضع البرامج والخطط الاستراتيجية التي تعزز المكانة التنافسية للناقل الوطني بين كبريات شركات الطيران، وذلك من خلال مواكبة كل ما تشهده صناعة النقل الجوي من مستجدات وما تتطلبه من احتياجات آنية ومستقبلية.

وأعرب الحازمي عن اعتزازه وثقته في منسوبي المؤسسة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والتي تملك رصيداً وافراً من الخبرات في كافة مجالات صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى المكانة المرموقة التي تحتلها الخطوط السعودية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بتلك الصناعة ومن ضمنها شركة (Flight Stats) المستقلة والتي تهتم بمجال الطيران على مستوى العالم لترصد الأداء التشغيلي لمئات الشركات حول العالم ومواعيد وصول أكثر من (150) ألف رحلة يومياً على مستوى العالم.

واختتم مدير عام الخطوط السعودية المكلف تصريحه بالإشارة إلى خطط وبرامج الخطوط السعودية المستقبلية والتي تتضمن استثمار طائرات الأسطول الجديد في توسيع رقعة شبكة الرحلات الداخلية والدولية وتوفير السعة المقعدية اللازمة لاستيعاب حركة السفر المتنامية إلى جانب الوصول إلى أفضل معدل ممكن لمعدل انضباط الرحلات، بالإضافة إلى الاهتمام بالكوادر البشرية ورعايتها باعتبارها العنصر الأول والمحرك الرئيسي للنجاحات التي تحققها "السعودية" .



من جهة أخرى، قال جيم هيتزيل في تصريح صحافي بهذه المناسبة: "نقوم في (Flight Stats) بتقييم الأداء التشغيلي والمغادرة والوصول في الموعد المحدد للرحلات الجوية لكافة شركات الطيران في العالم، كما نوفر تنبيهات الطيران الأكثر شمولاً للمسافرين والمهتمين بتتبع الرحلات"، مضيفاً قولة: "لقد قمنا بجمع البيانات من مصادر متعددة عن شركات الطيران بما فيها "السعودية"، بالإضافة إلى قياس ومقارنة معدلات التشغيل للإقلاع والهبوط على أن لا تتجاوز مدة 15 دقيقة وقمنا بتجميع هذه البيانات فحصلت "السعودية" على المركز السادس من 200 شركة طيران عالمية تم الدراسة عليها، ونبارك للسعودية هذه المستوى المتقدم والتطور الملحوظ".

كما وجه الرئيس التنفيذي لفلايت ستاتس تود هاتشينسون رسالة تهنئة لـ"السعودية" قال فيها: "نهنئ "السعودية" بتحقيقها أداءً متميزاً من خلال الانضباط في مواعيد الرحلات لركابها، وكشركة رائدة عالمياً في مجال توفير البيانات التي تتعلق بالطيران والمطارات، فإن Flight Stats تفخر بتقديم بياناتها عن أداء جميع شركات الطيران وإبراز "السعودية" كواحدة من أفضل شركات الطيران العالمية في عام 2013م".

يذكر أن تقرير الأداء التشغيلي والإحصائيات للخطوط السعودية عن عام 2013م يبين أن عدد الرحلات المجدولة والإضافية قد بلغ أكثر من (170) ألف رحلة داخلية ودولية، كما نقلت الخطوط السعودية على متنها أكثر من (25) مليون مسافر ، في حين تم تحقيق نسبة انضباط الرحلات بلغت 90.46% .

