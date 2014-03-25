السمبتيك يظهر تلفزيونياً للمرة الثانية ليحكي عن داعش

يظهر السعودي سليمان السبيعي، المعروف بـ"السمبتيك"، وصديقه محمد العتيبي للمرة الثانية تلفزيونياً على شاشة القناة الأولى السعودية في برنامج "همومنا" (يوم الجمعة المقبل الساعة 10:30 مساءً) ليحكيا عن تجربتهما في الانضمام لصفوف تنظيم "داعش" والقتال معه خلال أشهر ماضية قبل أن يقررا العودة إلى السعودية وتسليم نفسيهما للسلطات المحلية.

وكان سليمان السبيعي، الذي أشعل شرارة شهرته الأولى عبر مقاطع هزلية في برنامج "كيك"، قد حكى في حلقة أولى بثها التلفزيون السعودي قبل أسبوعين ضمن برنامج "همومنا"، عن تجربته في القتال مع "داعش". وكشف في تلك الحلقة عن أسباب سفره المفاجئ إلى سوريا والانضمام تحديداً إلى صفوف "داعش".

وروى "السمبتيك"، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً وهو أحد مواطني مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية، الأسباب التي أدت إلى ذهابه للقتال في سوريا، مشيراً إلى أن مقتل أخيه عبد العزيز الذي كان يقاتل في سوريا في تلك الفترة كان سبباً كافياً ويشكل نسبة 70% من قراره الذهاب إلى سوريا وتجربة القتال هناك.

وخلال الحلقة الماضية كشف "السمبتيك" الأسباب التي دعت "داعش" للالتفاف حوله منذ أن وطئت قدماه سوريا، معتبراً أن شهرته كانت الغنيمة التي بحث عنها مقاتلو "داعش" لإرسال رسائلهم وأفكارهم وقراراتهم ودعواتهم للآخرين بالنفير، وكأنه يشير إلى طمع مقاتلي "داعش" في شهرته خصوصاً بعد أن التقى أحد شرعيي "داعش" الذي طلب منه توفير حسابه في "تويتر" للدعوة.

وتبرأ السبيعي من بعض التغريدات التي ظهرت في حسابه خلال فترة تواجده في سوريا قائلاً إن مقاتلي التنظيم استولوا على حسابه وكانوا يقومون بالتغريد عبره، وعندما أراد منهم أن يكفوا عن استخدام حسابه في أمور بعيدة عن ما جاء إلى سوريا من أجله قاموا بتهديده والإنكار عليه.

وكشف "السمبتيك" في الحلقة الماضية عن عدم وجود قتال حقيقي لبعض الفصائل في سوريا ضد نظام بشار الأسد. وأشار إلى أن القتال والتكفير يجري بين الفصائل التي تدعي قيامها بقتال الأسد، وراح ضحيته شبان سعوديون كان يتلقون أوامرهم من جنسيات عراقية وسورية استحوذت على المناصب القيادية في تنظيم "داعش" مانحة شرعيين من تونس وليبيا القيام بدورهم في الجانب الشرعي وفي تحفيز المقاتلين وتبرير عمليات قتالهم ضد الفصائل الأخرى والجيش الحر.

وينتظر أن يكشف ظهور "السمبتيك" الثاني عن معلومات أخرى تخص تنظيم "داعش" وتجربة السعوديين في القتال على الأرض السورية، وهي معلومات ظهرت عناوين لها في الحلقة الأولى التي شهدت ظهورا قصيرا لصديق "السمبتيك" محمد العتيبي والذي روى فقط قصة اندهاشه برؤية "السمبتيك" في سوريا.

