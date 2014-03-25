النار تشب في قلب جدة والدفاع المدني يسيطر عليها

سيطرت 10 فرق من الدفاع المدني في محافظة جدة، صباح اليوم، على حريق شب في منازل بوسط البلد "المنطقة التاريخية"، وكانت فرق الدفاع المدني تبلغت في السادسة و 50 دقيقة من صباح اليوم بلاغاً باندلاع حريق في منزل شعبي مكون خمسة طوابق، وامتد الحريق لاحقاً إلى أربعة منازل مجاورة تتراوح بين أربعة إلى ستة طوابق.

وبحسب مصادر في الدفاع المدني فإن الحادثة لم تسجل أي إصابات بشرية، فيما لحقت أضرار بالمباني المحترقة، أدى إلى انهيار أجزاء من بعضها جراء الحريق وعمليات الإطفاء.

وبحسب بيان على لسان الناطق الإعلامي بالإنابة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المقدم وليد أبوشنب، فإن فرق العمليات فور تلقيها البلاغ وجهت الفرق اللازمة إلى المنطقة التاريخية، وشرعت في مباشرة الحادث في مدة زمنية وجيزة.

وأشار المقدم وليد أن: "الشرارة الأولى للحريق بدأت من منزل شعبي مكون من خمسة طوابق وآيل للسقوط، قبل أن تنتقل ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة لها، ولم يتضح حتى الآن وجود إصابات في الحادث".

وبحسب مصادر لـ "العربية.نت" فإن 15 فرقة من الدفاع المدني بكافة تجهيزاتها ومعداتها، بالإضافة إلى الجهات المساندة كالهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور ومتطوعي الدفاع المدني شاركت في عملية الإطفاء والإخلاء وتطويق المنطقة، بغية تحويل مسار المركبات وتسهيل وصول فرق الدفاع المدني إلى الموقع.

ويأتي هذا الحريق ضمن سلسة من الحرائق التي ضربت المنطقة التاريخية أو كما يحلو للبعض تسميتها بــ"قلب جدة"، وهي المنطقة التي احتفل فيها أخيراً بمهرجان "جدة التاريخية"، وتحديداً قبل 71 يوماً، تمهيداً لتحويلها إلى "أيقونة" مستقبلية للدخول ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.