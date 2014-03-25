تدشين أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي

دشنت في الرياض، الثلاثاء، أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي، خلال حفل رعاه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي رعى أيضاً حفل تخريج 3 دورات متخصصة في العلوم العسكرية والسلوك الدبلوماسي.

وحضر حفل التدشين كل من مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الفريق أول ركن توفيق بن حامد الطوالبة، ووكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الفريق سليمان بن فهد الفهد، ورئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق بن حسن الحسن، والقائد الأعلى لشرطة دبي اللواء خميس بن مطر المزينة والوفود المرافقة لهم.

وقال مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في كلمة له خلال الحفل إن "هذه الأكاديمية أنشئت بتوجيهات وزير الداخلية لتكون فريدة في مهامها وفي اختصاصاتها في جميع مجالات التعليم الأمني والتدريب العسكري، وذلك لتتلاءم مع المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق أبنائكم الخريجين في هذه الأكاديمية الذين ستناط بهم مهمات أمنية مختلفة في الداخل والخارج".

وأوضح مدير الأمن العام أن الأكاديمية تحتفل اليوم بتخريج 624 طالباً في 3 دورات ليلتحقوا بالعمل الأمني الدبلوماسي في الداخل والخارج.