حافز: من يرفض الوظيفة لا نخصم من إعانته

قرر صندوق تنمية الموارد البشرية عدم الحسم من الإعانة الشهرية للمستفيد من برنامج حافز "صعوبة البحث عن العمل"، في حال رفضه العرض الوظيفي.

ويأتي هذا القرار بعدما لجأ الصندوق إلى طريقة أخرى للمحاسبة وهي: "في حال رفض وظيفة سوف يتم تطبيق إنذار وليس تخفيضا للمخصص المالي، وفي حال تلقي ثلاثة إنذارات بسبب رفض عرض عمل وظيفي مناسب، سيتم الإقصاء من البرنامج.

من جهة أخرى أكد المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأستاذ تيسير المفرج ، شمول الدارسات في مدارس تعليم الكبيرات بإعانة حافز المخصصة لصعوبة الحصول على عمل، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لبرنامج "حافز" استثنت هذه الفئة من وصف طالب أو متدرب.

ونفى المفرج، صحة وجود تعارض بين دراسة الكبيرات عن شمولهن ببرنامج حافز بمساريه، مؤكداً أن اللائحة أقرت شمول جميع الدارسين في مراكز محو الأمية والمدارس الليلية، والدارسين عن طريق الانتساب في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي أو التعليم الجامعي أو التعليم العالي.

ولفت المفرج، إلى أنَّ برنامج حافز لصعوبة الحصول على عمل ما زال في مرحلة التسجيل والتأهيل، ولم يتم شمول أي مستفيد حتى الآن، نافياً ما يتم تداوله عن تسرب حالي للدارسات بتعليم الكبيرات بهدف الالتحاق ببرنامج حافز، داعيًا إلى عدم تحميل برنامج حافز أسباب تسرب الدارسات.



وأكد المتحدث الرسمي لـ"هدف" أنَّ من يدرسن في هذه المدارس مشمولا في برنامج حافز بعد تأهيله، ولا يتعارض مع دراستهن وفقا ً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية .

