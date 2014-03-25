حرس الحدود ينقذ معاقاً من الغرق بالشرقية

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد البحري خالد العرقوبي لـ"العربية نت"، أن فرق البحث والانقاذ تمكنت من إنقاذ مواطن مصاب بإعاقة حركية به ضمور بعضلات القدمين يبلغ من العمر 27عاماً كان يسبح بمنطقة بها تيارات قوية بالخبر، موضحة بلوحات تحذيرية جرفته إلى ما يقارب 200 متر من الشاطئ، وأخذ يصارع بالعودة مستخدما ذراعيه حتي أنهكه التعب وشارف على الغرق بعد شربه كثيرا من المياه، إلا أن فرق الانقاذ وصلت اليه بعد أن شاهدت شخصا يقاوم المياه، وقامت بسحبه من البحر وهو في حالة حرجة، واستدعى الأمر عمل الإسعافات الأولية قبل وأثناء نقلة لمجمع الملك فهد الطبي لصعوبة حالته الصحية، وبعد 24 ساعة بالمستشفى استقرت حالته.

وأضاف العرقوبي: "قطاع الخبر تمكن خلال اليومين الماضية مع بداية أسبوع إجازة الربيع من إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا لحالات غرق، منهم مواطنان، وآخر يماني الجنسية، والرابع طفل هندي الجنسية يبلغ من العمر10 أعوام".

كما تمكن قطاع حرس الحدود بالخفجي من إنقاذ مواطن يسبح مع زملائه بكورنيش الخفجي، لتصبح عدد الحالات المنقذه خمس حالات من بداية أسبوع إجازة الربيع، وجميعهم بصحة جيدة.

وناشد العرقوبي جميع المتنزهين بأن اللوحات الارشادية وضعت لسلامتهم وأن تجاهلها هي مخاطرة. لافتاً إلى أن الغرق ومضاعفاته الصحية قد يحدث في غضون دقائق عدة .



