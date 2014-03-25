ضبط عصابة احتجزت رهينة وطالبت بـ10 آلاف ريال فدية

‫أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي القرشي أنه في يوم السبت 21 جمادى الأولى 1435، استقبلت الجهات الأمنية بشرطة جدة بلاغاً من مقيم آسيوي يفيد بقيام أشخاص من بني جلدته باحتجاز أخيه في مكان لا يعرفه ويطالبون بدفع مبلغ 10 ألف ريال مقابل إطلاق سراحه.

وفور تلقي البلاغ تعاملت فرق البحث الجنائي مع الحادثة بإشراف من مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، وذلك بتشكيل فريق عمل أمني مختص، وبعد إجراء التحقيقات والتحري تمكّن رجال الأمن من القبض على الجناة في أقل من 24 ساعة، فيما تم العثور على الشخص المحتجز مقيداً بمركبة أحد الجناة في جنوب جدة.

وبيّن أن عددهم ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، وعند سماع أقوالهم وأسباب قيامهم بذلك اتضح وجود خلافات مالية مع المجني عليه، وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على الجناة وتسليمهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.