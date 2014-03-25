وفاة طفلين بعد حريق منزل في المدينة المنورة

أوضح الناطق الاعلامي في مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن "غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت عند الساعة الثانية عشر و الدقيقة الخامسة و الاربعون من ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1435/5/24 بلاغاً حول وقوع حادث حريق في شقة بالدور الارضي داخل منزل مكون من دورين بحي السديري.

وأضاف الجهني في بيان له "عند تلقينا البلاغ على الفور تم توجيه فرقتي اطفاء وثلاثة فرق انقاذ و فرقة اسعاف للموقع تم محاصرة الحريق في غرفة واحدة واسوداد دخاني في باقي الشقة نتج عن الحادث وفاة طفلين اثر تعرضهما للحريق داخل الغرفة احداهما يبلغ من العمر اربعة سنوات والاخرى تبلغ من العمر ثلاثة سنوات وكانا بمفرديهما في المنزل وسلم الحادث للشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية

