4 وفيات و22 إصابة في حادث مروري بتندحة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد ابراهيم عسيري بأن غرفة العمليات بمنطقة عسير تلقت عند الساعة١٠:٤٨من مساء يوم الاثنين بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الرياض خميس مشيط بالقرب من كبري مجعل، ويوجد بالموقع عدد من الاصابات. وقد تم على الفور توجيه عدد 6 فرق اسعافيه تابعه للهلال الاحمر بمشاركة القائد الميداني عبدالرحمن فايع وفرقة اسعافيه تابعة للصحة.

وبعد وصول الفرق الاسعافية للموقع تبين ان الحادث عبارة عن اصطدام سيارة من نوع جمس سوبربان وسيارة من نوع هونداي اكسنت بها عائلة مكونه من اربعة اشخاص، ونتج عن الحادث اصابة ٢٢شخصا باصابات تراوحت مابين البليغة والمتوسطة والبسيطة ووفاة اربعة اشخاص منهم امرأتان. وقد تم توزيع الحالات بعد ان تم فرزها طبيا في الموقع على عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة كالتالي:



المستشفى المدني بخميس مشيط ٩إصابات.



مستشفى الحياة الوطني ٦إصابات.



المستشفى السعودي الالماني ٣إصابات.



مستشفى أحد رفيدة ٣إصابات.



بينما تم نقل الوفيات لثلاجة المستشفى المدني بخميس مشيط. وقد شاركت فرق من الدفاع المدني في موقع الحادث لاستخراج المحتجزين.



