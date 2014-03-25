"التجارة" توقع بعمالة أجنبية تروج لسلع مغشوشة

أوقعت وزارة التجارة والصناعة بعمالة أجنبية حاولت ترويج وبيع 36 ألف سلعة مغشوشه، حيث امتهنت تلك العماله اعادة تعبئة وتغليف عبوات الأحبار المستخدمة وتخزين الشامبوهات والكريمات المغشوشة، وبيعها وتسويقها على المحال التجارية بادعاء أنها أصلية الصنع ولماركات عالمية مشهورة.

وصادرت الوزراة السلع المغشوشه من عدة مواقع من بينها منازل قديمة جنوبي الرياض، وتم إغلاقها فيما بعد واتلاف جميع الكميات المضبوطة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتعود تفاصيل عملية الضبط، إلى رصد فرق الوزارة بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة، منزل شعبي مكون من دورين في حي الشميسي تم استغلاله في تعبئة أحبار الطابعات من قبل عدد من العمالة الذين تم تسليمهم للجهات الأمنية، إضافة إلى ضبط شقتين سكنية أخرى في الملز تستخدم لإعداد وتخزين وتعبئة أحبار الطابعات المغشوشة.

وبعد مداهمة الموقع من قبل المراقبين تم العثور على أكثر من 12 ألف عبوة حبر مغشوشة لماركات عالمية، إضافة إلى حجز 500 عبوة من غاز تكييف السيارات في شقة يتم تعبئة وإعداد العبوات فيها بشكل مخالف، وتم سحب عدد من العينات لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وعلى صعيد متصل، صادرت الوزارة أكثر من 24 ألف من عبوات الشامبو والكريمات مجهولة المصدر لا تحتوي على أي بيانات تجارية باللغة العربية داخل منزل شعبي في حي الديرة بعد مداهمته بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم مصادرتها واتلافها وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

