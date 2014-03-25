15 وظيفة عسكرية نسائية برتبة جندي للسعوديات

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول لعدد 15 وظيفة برتبة جندي مفتشة وسجانة بمنطقة جازان للحاصلات على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والأفضلية لمن تحمل مؤهلاً أعلى (جامعياً - دبلوماً) على أن يكون مجموع درجاتها في اختبارات القبول أعلى من جميع المتقدمات.

ودعت الراغبات في التعيين بتلك الوظائف إلى التقدم مع محارمهن للجنة القبول في منطقة جازان وذلك بدءاً من اليوم حتى نهاية دوام يوم الخميس 26/ 5/ 1435هـ وفق الشروط المحددة.

وطالبت المديرية العامة لحرس الحدود المتقدمات عند المراجعة مع محرمها اصطحاب المستندات التالية: أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة منها للمطابقة، أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، أصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة.