أمير الشرقية يفتتح فعاليات للشباب ويقدم لهم 3 نصائح

قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ثلاث نصائح للشباب وجهها لهم خلال تدشينه مهرجان "شبابنا ويانا" مساء اليوم في استاد الامير محمد بن فهد في الدمام، وقال أمير الشرقية: "أقدم لكم ثلاث نصائح: أولها المحافظة على الصلاة فلا تلهيكم الفعاليات عنها، والمحافظة على أمنكم وسلامتكم فأنتم عندنا أغلى من أي شيء وأخذ الحيطة والحذر في كل الأنشطة، وأن يكون الأمن والسلامة شعاركم في المهرجان، والمحافظة على الأماكن التي تم تخصيصها لكم وهذه من أخلاق المسلم، وأنتم شركاء في هذا النجاح فاستمتعوا به".

وشهد حفل افتتاح "شبابنا ويانا" الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية 12 عرضاً ضمت عروض الليزر، وعروضاً لـ100 سيارة تشمل السيارات الكلاسيكية، والمعدلة، إضافة إلى سيارات السباق، كما شاركت 160 دراجة نارية، و40 دراجة هوائية، قدمها عدد من الهواة والمحترفين.

من جهته أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن فكرة هذا المهرجان تُجير لأمير الشرقية، والذي يحرص على الشباب كما غيرهم للاستمتاع وتهيئة الأجواء والفعاليات التي تتناسب مع رغباتهم، مشيراً الى أن فعاليات المهرجان ستستمر لستة أشهر بالعديد من الفعاليات الموجهة لفئة الشباب في كل من شاطئ نصف القمر، ومنتزه الملك فهد، مؤكداً أن من يقوم ويشرف على كافة الفعاليات هم من فئة الشباب.