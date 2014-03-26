العمل عن بعد.. مفهوم جديد!

أهمية إعطاء الشباب فرصة العمل والانخراط في سوق العمل هي من أولويات مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، ولعل التجارب عند إتاحة الفرصة هي خير دليل يؤكد براعة (الشاب والشابة) تمكنهم من أداء العمل على الوجه المطلوب، لكن عندما توجد البيئة الحاضنة لهم، المانحة لهم فرصة العمل دون معوقات وعقبات، لا أحب أطلاقاً كلمة (ما هم حقين شغل) فهذه حيلة من لا يود إعطاء الفرص ومنح

الصلاحيات، العمل عن بعد هو أيضاً من أساليب سد النقص وإتاحة الفرص، وهو جزء من منظومة العمل اليومي، وهو العمل

بالإنتاج، فهناك العديد من الأعمال لا تحتاج للحضور والتواجد اليومي والذهاب والعودة والانقطاع عن المنزل لأي ظرف كان، وهو جزء لا يتجزأ من أساليب العمل، التي يمكن أن تسد الحاجة وتفي

بالغرض، وتُمكن الشابات خصوصاً من العمل والبحث عن الرزق.

في هذا السياق ذكر الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل أن الوزارة تسعى بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن تحقق المملكة سبق الريادة في تطبيق مفهوم العمل عن بعد على المستوى الخليجي والعربي.

وأضاف في حديثه أمام ندوة "العمل عن بعد عالمياً" أن هناك حاجة ملحة إلى استحداث قنوات جديدة ومبتكرة ومطبقة عالمياً في سوق العمل السعودي، ليتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، وهو ما جعل الوزارة تشجع المبادرة الخاصة بتطبيق العمل عن بعد، وخصوصاً بعدما أصبح هذا المفهوم أحد وسائل العمل المنتج في أمريكا وأوروبا واليابان والهند والعديد من دول العالم، خاصة في ظل التطور الكبير في البنى التحتية لتقنيات الاتصالات والمعلومات.

وأضاف الدكتور التخيفي، أن منظومة العمل في المملكة ستشهد نقلة نوعية حقيقية مع تطبيق مفهوم العمل عن بعد.

هذا المفهوم الذي سيتيح آفاقاً أوسع وأكثر رحابة للمرأة السعودية لتحقق طموحاتها العملية والمهنية من خلال توفير بيئة عمل مثالية تجعل المرأة تقدم ما لديها من مؤهلات علمية وخبرات عملية من خلال العمل من المنزل في منظومة متكاملة تضمن العمل الجاد سواء كان دواماً كاملاً أو جزئياً بكل كفاءة وإنتاجية، مضيفاً أن العمل عن بعد سيكون حلاً مثالياً أيضاً ويوفر مناخاً مناسباً للعمل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً يوفر فرص عمل حقيقية للعديد من الفئات ولقطاع كبير من الشباب المؤهل في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية.

أعتقد أن هذه الفكرة ستحقق نقلة في استيعاب الشباب والشابات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، فكم من مبدع ومبدعة لا يستطيعون الوصول لمقر العمل؛ إما بسبب ظروف أسرية أو صحية، لكنهم بكل تأكيد يحتاجون لمن يتعرف على مواهبهم وقدراتهم، ويجعلهم ينتجون ويبدعون من منازلهم.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

