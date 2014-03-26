العثور على إناء فارسي في صحراء عرعر

عثر مواطن سعودي على إناء، أو ما يعرف باللجهة العامية الدارجة "طاسة"، في صحراء العويصي شمال مدينة عرعر شمال السعودية، يعتقد أنها كانت تستخدم للشرب، وفي تفاصيل الحكاية التي رواها المواطن نايف هليل لـ"العربية نت" بأنه دائما ما يخرج إلى صحراء العويصي، وفي إحدى المرات شاهد وعاء حديديا يشبه الإناء "الطاسة" فأخذه وتفحصه، وإذا هي بالفعل طاسة نحاسية مكتوبا عليها عدد من الكتابات الفارسية مثل "ياساقي" مما جعلني أحملها لمنولي وأحتفظ بها منذ سنة كاملة، وزاد المواطن بعد سؤالي لعدد من كبار السن قالوا إنها كانت تستخدم في شرب الماء أو أي شيء من السوائل، وأن هذه النقوش والكتابات قد تكون نوع الأشياء والرموز التي يعتد ويعتقد بها في ذلك الزمن .