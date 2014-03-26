بالفيديو.. فتاة تسرق وتركل حارس أمن في مول بالرياض

كشف مقطع فيديو عن مشادة كلامية بين حارس أمن في أحد المولات بالرياض، "تحتفظ العربية.نت" باسمه، ومتسوقة، انتهت بتلقى ذلك الحارس بركلة من المتسوقة.

وبدأت أولى مشاهد مقطع الفيديو الذي تم تناقله بشكل محدود، مساء أمس، بمحاولة إيقاف المتسوقة قبل خروجها من المول، وما إن وطأت قدماها خارج المول، باغتها حارس الأمن بإمساك الأكياس التي بيدها، غير أنها هاجمته بالصراخ، والتهديد، لتفاجئه بركلة بعدما شاهدت إصراره بعدم مغادرتها مع الأكياس.

وفي تفاصيل حصلت عليها "العربية.نت" فإن الفتاة متهمة بالسرقة، وتمكنت من الهروب بعدما تخلصت من ذلك الحارس.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" أن السرقة مثبتة عليها، بسبب جرس الإنذار الخاص بذلك، وخروجها من دون دفع تكاليف المستلزمات التي سرقتها.

وأضافت أن: "الشرطة حاولت اللحاق بالمركبة ولكن دون جدوى، وما زالت القضية تتابع من قبلها".

