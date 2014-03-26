السعودية: الإطاحة بعصابة تقودها امرأة لسرقة الأغنام

صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة أُبلغت بتعرض مركبة نقل من نوع (دينا) للسرقة، ومن خلال البحث عن المركبة تم رصدها مع أشخاص يتنقلون بها بين استراحتين في أحد الأحياء الجنوبية بجدة.

وأضاف أن فرق البحث الجنائي تعاملت مع القضية بتشكيل فريق أمني للعمل على إجراء التحريات وكشف حقائق تلك التحركات والتي أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص من جنسيات عربية وامرأة آسيوية يمارسون سرقة الأغنام.

وتبين قيامهم بتخزين المسروقات داخل الاستراحتين وعند تفتيشهما عُثر بداخلهما على عدد 249 رأسا من الأغنام، مبيناً أنه تم تسجيل بلاغات سابقة لسرقات أغنام، وتم استدعاء أصحابها لإكمال اللازم.

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على أطراف القضية لاستكمال الإجراءات اللازمة، ولازالت التحقيقات جارية.

ولم يعرف دور المرأة التي كانت تتزعم العصابة ونجحت في القيام بسرقات لأعداد كبيرة من الماشية عثرت السلطات الأمنية على 249 رأسا منها عند القبض على أفراد العصابة الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة.

وعادة ما يتم بيع هذه الأغنام المسروقة على مطابخ ومحلات جزارة وبأسعار قليلة لا تساوي شيئاً أمام ما دفعه مربوها الحقيقيون الذين قاموا بشرائها بأسعار مرتفعة، أو قاموا بالصرف عليها لعدة شهور.