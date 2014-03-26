سعوديات يبحثن عن الثراء عبر حفلات الأعراس

اختارت مجموعة من الفتيات السعوديات طريقاً جديداً إلى الثراء المادي، عبر مهنة لجأن إليها في الآونة الأخيرة تدر عليهن ملايين الريالات سنوياً.

تلك المهنة هي التنسيق في أفراح حفلات الأعراس، إذ تشير الأرقام إلى أن حجم سوق مستلزمات الزفاف في المملكة يصل إلى نحو 4 مليارات ريال.

هؤلاء الفتيات اخترن العمل في مجالات التصوير وتنسيق الأفراح وتزيين الكوش، وكذلك تصميم فساتين الأعراس، بسبب الدخل المادي الكبير لهذه المهنة.

ومن بين الفتيات اللاتي أظهرهن تقرير لقناة "العربية" عهود عبدالله التي رفضت وظيفة لها مقابل أن تكمل بناء مشروعها الخاص بتنسيق الأفراح والذي قالت إنه يحقق ربحاً مادياً جيداً لها، إضافة إلى هنوف التي تحمل كاميرا تصوير قالت إنها مخصصة لتصوير حفلات الأعراس وأعياد الميلاد، في مهنة جديدة باتت فيها السعوديات يمثلن رقماً صعباً.