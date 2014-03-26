ضبط صومالي بحوزته 19 قارورة خمر في منفوحة

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض وافداً صومالياً في العقد الثاني من العمر بعد تورّطه بترويج المسكر.

وكانت مركز العمليات الأمني قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بأنه شاهد شخصاً مشتبهاً في وضعه يسير على شارع منفوحة بحي البطحاء، وبناء على ذلك تم توجيه أحد الفرق للموقع للتأكد من صحة البلاغ، وبمجرد رؤية الوافد لسيارة الدورية فرّ هارباً، فتمت ملاحقته وسد كافة المنافذ أمامه لمنعه من الهروب حتى تمت السيطرة عليه، وتم الرجوع به إلى الموقع الذي هرب منه، وبعد تفتيش أرجائه تفتيشاً دقيقاً عثر فيه على 19 قارورة مملوءة بمادة العرق المسكر.

وجرى تسليم المتهم مع المضبوطات لمركز شرطة منفوحة لاستكمال الإجراءات اللازمة في القضية.