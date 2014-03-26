إحدى السيدات السعوديات أثارت جدلاً في تويتر وبسبب ذلك فتحت هيئة الهلال الأحمر تحقيقاً، والقصة باختصار .. تعاني السيدة من متلازمة الشقيقة قامت على اثرها بالإتصال على الخدمات الإسعافية بالهلال الأحمر وحددوا مكان سكنها مع أخذ كامل البيانات لكنهم اصطدموا بحاجز ( المحرم ) إذ أخبرها الموظف بأنهم لا يملكون ( تعميم ) بإرسال فرقة إسعافية في حالة عدم توفر محرم !

والحمد لله خفي اللطف بأنها الشقيقة وليست بوادر أزمية قلبية أو أثار جلطة، حينها سيقولون أنها ماتت رحمها الله والسبب ( ماكو محرم ) ..

يا هذا المحرم يا شاغل البال ومعشوق النساء الأول في السعودية، وجودك نعمة وغيابك حزن عميق .

ومن سوء المصير لسيدة سعودية أن يكون محرمها المبجل مزاجي ومماطل أو نفعي .. !

إذ لا تتعجب من أن تسمع أن أحدهم يقوم بأخذ جزية من نساء منزله مقابل توصيلهن والوقوف معهم في حاجاتهم اليومية !

وفي ظل ارتفاع عدد شبابنا العاطل والذين ينطبق فيهم المثل القائل ( أكل ومرعى وقلة صنعة ) قررت افتتاح مؤسسة خدماتية صغيرة تضم هؤلاء العاطلين وتوفير فرص وظيفية لهم بمسمى ( محرم بالساعة ) وذلك لرفع الحرج عن كثير من السيدات السعوديات واللاتي يصطدمن بواقع غياب المحرم أو انشغاله و تتعلق أعمالهن ومسؤولياتهن وقد تكون حياتهن معرضة للخطر بسبب سيادة المحرم المشغول .

ويكفيك سيدتي تحديد مواصفات طلبيتك من مكتب المحارم الخدماتي كأن يكون مفتول العضلات في حال رغبتك الذهاب للتسوق وذلك كي يقوم بحمل أكياسك والتي ينوء بحملها أولي القوة من الرجال والأنعام .

أو أن يكون محرماً شهماً وذو علاقات واسعة في الدوائر الحكومية حتى يقوم ( بتسليك ) معاملاتك من تحت الطاولة أو من فوقها .

وبهذه الخدمة سنقضي على مشكلتين بحل واحد، البطالة وحرج المحرم .

وخدمات مكتب المحارم خاضعة للرقابة وتنطبق عليها شروط برنامج نطاقات وسنحاول قدر الامكان بجعل الموظف السعودي هو الأول والأحق بوظيفة ( محرم ) .

بالمناسبة أنا محرم متطوع بدون مقابل لأسرتي الكبيرة والمكونة من عدد من النساء الراشدات واللاتي يتجاوزن عقلي وقدراتي بمراحل، لكن قدرهن جعلني ولي أمرهن وسيادة ( المحرم ) .

