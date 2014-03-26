"الغذاء والدواء" تحذر من مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة

حذرت هيئة الغذاء والدواء مرضى القلب من استخدام المضاد الحيوي "ازثرمايسين AZITHROMYCIN" دون استشارة الطبيب المختص، وذلك بعد ملاحظة الهيئة حدوث زيادة طفيفة بمعدل الوفاة لمرضى القلب عند استخدامهم المضاد.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن زيادة معدل الوفيات عند استخدام المضاد الحيوي "ازثرمايسين AZITHROMYCIN" لم تلاحظ على جميع المرضى وصغار السن، مضيفة: "معظم حالات الوفاة ترتبط بزيادة طفيفة بمعدل حدوث الوفاة بسبب أمراض القلب، لذا يجب على هؤلاء المرضى عدم تناول الدواء دون استشارة الطبيب المعالج".

ويستخدم المضاد الحيوي "ازيثروميسين" لعدد من الأمراض منها التهاب الأذن الوسطى، والتهاب البلعوم، التهاب اللوزتين عدوى الجهاز التنفسي العلوي، عدوى الجلد و أجزائه، وبعض أنواع ذات الرئة.

ويأتي بيان الهيئة رداً على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ذلك المضاد تسبب في عدة وفيات في المملكة، إضافة إلى انتقادات حملها مغردون ضد الغياب الرقابي للهيئة العامة للغذاء والدواء في هذا الشأن.

