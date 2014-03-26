400 ألف مريض مصاب بضعف عضلة القلب في السعودية

قدر عدد المصابين بمرض ضعف عضلة القلب في السعودية ما بين 400 إلى 500 ألف مصاب. ويبلغ متوسط عمر المصابين بهذا المرض حوالي 57 عاما, وهو أقل من المعدلات العالمية بحوالى عشر سنوات أو أكثر، حيث إن متوسط عمر الإصابة في الدول الغربية حوالي 70 سنة.



وقال استشاري القلب وضعف عضلة القلب ورئيس اللجنة المنظمة لليوم التوعوي لمرض عضلة القلب بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور عبدالفتاح الأصفر: "إن أسباب مرض ضعف عضلة القلب يعود إلى انتشار مرض السكر والضغط وقصور الشرايين التاجية في عمر الشباب في المملكة".



وأكد استشاري القلب وضعف عضلة القلب أن قصور الشرايين التاجية يعد السبب الرئيسى لهذ المرض في المملكة، وهو مسؤول عن حوالى 55 % من الأسباب, يليه ضعف عضلة القلب الأولي ثم ارتفاع ضغط الدم ثم عيوب الصمامات. ويتوفر بالمملكة بجانب العلاج الدوائى, العلاج بمنظمات القلب، ومضخات القلب، وكذلك زراعة القلب. وتتم بالمملكة حوالى 20 زراعة قلب سنويا.



وأضاف الأصفر بأن مدينة الملك فهد الطبية ممثلة في مركز الأمير سلمان لطب وجراحة القلب بالتعاون مع جمعية القلب السعودية ستنظم يوما توعويا في مدينة الملك فهد الطبية عن مرض ضعف عضلة القلب تحت شعار "من القلب الى القلب" .



وأوضح رئيس اللجنة المنظمة بأن الهدف من إقامة هذا اليوم التوعوي هو رفع مستوى الوعي الصحي لدى زوارالمعرض، وأفراد المجتمع عامة، حول أسباب ضعف عضلة القلب وطرق الوقاية وعوامل الخطورة وأهمية التشخيص المبكر والعلاج الأمثل.