150 مليون ريال لتنفيذ تقاطعات جديده بمكة المكرمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة عقود جديدة لمشاريع تنفيذ تقاطعات في عدد من المواقع المهمة بمكة المكرمة وقراها، وذلك ضمن الخطة التطويرية لأمانة العاصمة المقدسة التي تهدف من خلالها إلى تطوير شبكة الطرق وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي وسكان مكة المكرمة .

وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار: "إن الأمانه تولي مشاريع الطرق اهتماماً كبيراً بهدف إنشاء شبكة متطورة من الطرق تساهم في ربط أجزاء العاصمة المقدسة"، مشيراً إلى أن الأمانه قد أنجزت مؤخراً بفضل الله العديد من مشاريع التقاطعات والجسور التي ستشكل تطوراً كبيراً في الحركة والتنقلات عند اكتمالها، حيث تساهم في ربط العديد من أجزاء وأحياء مكه المكرمه وتطوير الحركه المرورية وفك الاختناقات والقضاء على مشاكل الازدحام التي تشهدها مكة المكرمة خلال فترات المواسم .

وأكد الباز أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي (150.000.000) ريال وهي ثلاثة مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ تقاطعات رئيسيه في عدد من المواقع بمكة المكرمة والمناطق التابعه لها.

وأضاف: "شمل المشروع الأول عملية تنفيذ تقاطع طريق الاسكان مع الطريق الدائري الرابع وقيمته (123.532.600) ريال ومدة تنفيذه سنة، أما المشروع الثاني فقد شمل عملية تنفيذ تقاطع طريق المسجد الحرام مع طريق مزدلفة (دقم الوبر) وبلغت قيمته (18.000.000) ريال ومدته خمسة أشهر، في حين شمل العقد الثالث مشروع عملية انشاء جسور تقاطعات لقرى مكة المكرمة ( إنشاء جسر على وادي شعبة-أ بمنطقة بحرة ) وبلغت قيمته (8.411.500) ريال ومدته سنه" .



واختتم أمين العاصمة المقدسة حديثه مؤكداً بأن هذه المشاريع تحظى بعناية بالغة من قبل الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان العاصمة المقدسة وزوارها الكرام، ولينعموا بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله من إمكانيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.



