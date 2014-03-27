أمانة نجران تتلف 12 طناً من الأغذية الفاسدة

أتلفت أمانة منطقة نجران أكثر من 12 طناً من المواد الغذائية والمياه الغازية والصحية واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بسبب سوء النقل من خارج منطقة نجران في شاحنات غير معدة لذلك، فضلا عن عرضها مكشوفة وسوء التوزيع الداخلي والتخزين المخالف لجميع الاشتراطات الصحية.

وشدد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، على جميع الشركات العاملة والمعنية بالنقل الخاص بالغذاء والدواء بضرورة تطبيق جميع الاشتراطات والتعليمات المعلنة من قبل الأمانات الخاصة بالنقل والتخزين للمواد الغذائية والدوائية بين المدن، وذلك مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يتسبب عدم الالتزام بتلك الضوابط في فساد المواد المنقولة.

من جهته أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة عبد العلي المكرمي، أن الأمانة تقوم حاليا بحملات تفتيشية مستمرة وفق خطط تم إعدادها مسبقا قبيل حلول فصل الصيف بهدف التأكد من صلاحية الأغذية المقدمة لمرتادي المطاعم والاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التشديد على التزام القائمين عليها بكافة الاشتراطات الصحية من النظافة العامة للمحل والقائمين بالعمل وحصولهم على جميع الشهادات الصحية والتراخيص من الجهات المعنية.