أمير مكة: 4 آلاف وظيفة في المسجد الحرام

أكد أمير مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله أن مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام سيوفر 4 آلاف فرصة وظيفية جديدة مستدامة للشباب السعودي بعد استكمال التوسعة.

وقال في رد على أسئلة الكتاب والصحفيين في اللقاء الدوري الذي جمعه بهم مساء أمس، إن مشروع التوسعة يسير في أعماله وفق ما خطط له.

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث الفرص الوظيفية الجديدة المستدامة في مشروع التوسعة الجديد، إضافة الى الوظائف التي ستستحدثها الشركات المشغلة في الصيانة والتشغيل للمسجد الحرام للشباب السعودي.

يذكر أن مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام يشمل تطوير الساحات والتوسعة من الناحية الشمالية من المسجد الحرام على مساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع تقريبا، وسيشمل مباني التوسعة والساحات المحيطة بها والجسور المعدة لتفريغ الحشود التي ترتبط بمصاطب متدرجة وتلبي التوسعة كافة الاحتياجات والتجهيزات والخدمات التي يتطلبها الزائر كما تشمل التوسعة تظليل الساحات الخارجية وترتبط التوسعة بالتوسعة السعودية الأولى والمسعى من خلال جسور متعددة لإيجاد التواصل الحركي المأمون من حيث تنظيم حركة الحشود وستؤمن التوسعة منظومة متكاملة من الخدمات للمسجد الحرام.

