استخدام أسماء «الناجحين»!؟

يحلو لبعض المعقبين والوكلاء الذين يزورون الإدارات والمصالح استخدام أسماء موكليهم من أصحاب المعاملات التي يراجع أولئك الوكلاء من أجل إنهاء إجراءاتها، بطريقة غير حسنة، وربما نسجوا رسائل شفهية زعموا بها أن أولئك الموكلين قد حملوهم إياها لمدير الإدارة التي بها المعاملة تتضمن أن أبا فلان يبلغكم تحياته ويأمل منكم إنهاء معاملته على وجه السرعة مع أن أبا فلان لم يحمّل المعقب أو الوكيل أي رسالة سواء كانت شفهية أم كتابية ولكن استخدام اسمه يراد منه تسهيل مهمة من كلف بالمعاملة حتى يبدو أمامه بعد إنهائها أنه «ولد وقته» وأنه لا غنى لأحد عنه وحتى تكبر المكافأة وتسمن الأتعاب ويستمر في الرضاعة النهمة من الثدي الحلوب؟!

وإذا فكر الإنسان في الدوافع التي تدفع بعض الوكلاء والمعقبين لاستخدام أسماء من كلفوهم بمراجعة معاملة لهم لاسيما إن كان صاحب المعاملة من الأسماء البارزة، فإنه يجد أنه أمام دوافع متعددة منها أن تكون المعاملة غير نظامية أو تحتاج إلى استثناء من النظام فيلجأ الوكيل أو المعقب إلى استخدام اسم وكيله كوسيلة للضغط على الموظفين من أجل الحصول على استثناء أو تجاوز نقطة نظامية، وفي هذه الحالة فإن عملية استخدام الاسم ومسايرة الموظفين للعملية تدخل في إطار الفساد الإداري المحض، أو تكون المعاملة نظامية وإنما قصد من استخدام الاسم البارز تسهيل إجراءاتها وحمايتها من التعقيدات الصادرة من بعض الموظفين، لأن نظاميتها لم تحمها منها وفي هذه الحالة فإن الخلل يكمن في الإجراءات الإدارية وفي الموظفين الذين يعقدون المعاملات النظامية ويرهقون أصحابها إما عن جهل منهم بالأنظمة وإما من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة!

ويحصل في بعض الأحايين أن يكون لصاحب اسم بارز أرض مملوكة يراجع في إنهاء أمورها وكيله الشرعي أو معقب مكلف من قبله بالمراجعة، ثم يعن لصاحب الأرض بيعها على شخص آخر ولكن وكيله يظل يراجع الإدارات المختصة باسمه وكأن الأرض المباعة لم تزل ملكاً له لأن ذلك الوكيل يعلم أنه لو راجع في معاملة الأرض باسم المالك الجديد فإنه سيعامل معاملة عادية، والعجيب في هذه المسالة أن المعاملة قد تدور وتدور باسم المالك السابق للأرض دون أن يلاحظ معظم من مرت عليهم من الموظفين أن اسم المالك قد تغير وأن الملكية نقلت من شخص إلى آخر وربما لثالث ورابع وكأنه لا أحد يقرأ أو يفحص أو يدقق، هذا إن أُحسن الظن بمن مرت عليهم المعاملة أما في حالة إساءة الظن بهم فإن ذلك التغافل سيكون في معظم الأحوال مدفوع الثمن!



نقلا عن صحيفة "عكاظ"

