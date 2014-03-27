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فعاليات مهرجان خيبر في المدينة المنورة

الخميس 25 جمادي الأول 1435 هـ - 27 مارس 2014
الخميس 25 جمادي الأول 1435 هـ - 27 مارس 2014
الخميس 25 جمادي الأول 1435 هـ - 27 مارس 2014
الخميس 25 جمادي الأول 1435 هـ - 27 مارس 2014
الخميس 25 جمادي الأول 1435 هـ - 27 مارس 2014

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