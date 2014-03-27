مستشفى يزيد ألم مرضى السكر بإغرائهم بأكل الشوكولاته

في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الصحية في السعودية، محاصرة انتشار الإصابة بمرض السكر بين المجتمع، زاد مستشفى من ألم المصابين به بعدما أغراهم بأكل الشوكولاته، التي قدمها لهم خلال حملة توعوية تثقيفية عن مرض القلب والسكر وضغط الدم، أقيمت داخل أروقته، اليوم الخميس، في الرياض.

تلك الحملة التي أقيمت في مدينة الملك فهد الطبية، كان واجب ضيافتها للزوار، الذين كان أغلبهم من المصابين بأمراض السكر والقلب، شوكولاته كاملة الدسم، التي يحذر منها دائما الأطباء لما فيها من مخاطر صحية على متناوليها بكثرة.

ورصدت جولة ميدانية قامت بها "العربية.نت"، سخرية بعض الزوار من ذلك الواجب الضيافي، إذ قال أحدهم باللهجة المحلية الدارجة: "إحنا جايين توعوننا ولا ترفعون السكر عندنا".

ويأتي ذلك وسط تأكيدات من الدكتور وليد الحبيب استشاري قصور القلب على أن 30% من المجتمع السعودي مصاب بداء السكر، أما من لديهم ضعف في عضلة القلب بسبب ارتفاع نسبة السكر والكروليسترول فيتجاوز عددهم 400 ألف شخص.

وأشار الحبيب إلى أن الوعي لدى المجتمع ما زال يحتاج الى وقت كبير، وأن المسؤولية تقع بين الطبيب بإرشاداته ونصائحه والبرنامج الغذائي الذي يعطيه للمريض، وبين المريض الذي يجب عليه تطبيق ذلك.

