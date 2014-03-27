هيئة الدواء تحذر من بودرة تباع في محلات العطارة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر ( 7 Days Slimming Coffee ) والمنتج من شركة (American Kangmei Bioengineering (HK) Ltd، الذي يتم بيعه وتسويقه على هيئة أكياس تحتوي على بودرة من قبل محلات العطارة وبعض الباعة المتجولين ومجهولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة: "إن نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة أوضحت احتواء المستحضر على مادة السيبوترامين "Sibutramine" الدوائية وهي مادة محظورة لعدم مأمونيتها وخطرها على الصحة، إذ تؤدي إلى وجود أعراض جانبية تتمثل في ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين والإدمان لا قدر الله".

وأوصت جميع المستهلكين بتجنّب استهلاك هذا المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات، علماً أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لسحب هذا المستحضر من الأسواق.

كما أهابت هيئة الغذاء والدواء بالمستهلكين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية.

