25 لوحة فنية جوية رسمت بريشة الصقور السعودية

استطاع فريق صقور السعودية أن يرسم 25 لوحة فنية في سماء مدن السعودية خلال إجازة الربيع، متنقلين بين جازان وحائل وكورنيش الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأوضح لـ"العربية نت" المقدم سعيد الشهراني أن الفريق لدية 8 طائرات من نوع هوك، يمارس ويشارك فيها بأي محفل وطني أو دولي، وأنهم مفرغون لهذا العمل باستثناء حماية الوطن والدفاع عنه.

ورغب المقدم بتعاون الجهات التنظيمية والسياحية معهم في كل المناطق، والمشاركة معهم، في إحياء الجانب السياحي، حيث فُرّغ فريق الصقور لمثل هذه الفعاليات والمشاركات السياحية والوطنية.

وبين الشهراني أن الفريق كان سعيدا بمشاركة قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز والذي حلق معهم ليكون أول قائد قاعدة وأول ضابط برتبة لواء يُحلق برفقة الصقور السعودية في عرض جوي رسمي بكامل تشكيلاته معتبرين ذلك دعماً وتشجيعاً لهم.