اكتشاف عمليات بيع غير مشروع للوقود

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود للمنطقة الشرقية العميد البحري خالد العرقوبي أنه تمكّنت دوريات حرس الحدود لقطاع الخفجي من اكتشاف عمليات بيع غير مشروعة للوقود في البحر الإقليمي السعودي، حيث قبضت على السفينة (البداير) التي تحمل علم توجو قادمة من الإمارات وبها طاقم مكون من قبطان و6 بحارة من جنسية آسيوية بالقرب من ميناء الخفجي.

وأضاف: "كان تواجدها مخالفاً للنظام، حيث لا تحمل تصريحاً أو إذناً، وبعد القبض على السفينة وبحارتها والتحقيق معهم اتضح أنهم يقومون بشراء الوقود (الديزل) بطرق غير مشروعة من بعض الوسائط البحرية التي تعمل بمنطقة الخفجي، وضبط بحوزتهم عدد 110 زجاجات خمر متنوعة، وكذلك مبالغ مالية (مئات آلاف الدولارات)، ومازال التحقيق قائماً مع جميع أطراف القضية".