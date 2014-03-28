الكهرباء تحتفي بـ"ساعة الأرض" من دون فصل التيار

أكدت الشركة السعودية للكهرباء عدم فصل التيار الكهربائي عن أي جزء من الشبكة، خصوصاً في المنازل عشية الاحتفاء بساعة الأرض الذي يصادف، مساء يوم غد السبت، وفقاً للتقليد العالمي الذي يهدف إلى تخفيف أو فصل الكهرباء في بعض المعالم والمباني الشهيرة خاصة في المدن الرئيسة لمدة ساعة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني في تصريح صحافي اليوم: "إن الشركة ستخفض الإضاءة فقط في عدد من المواقع التابعة لها لمدة ساعة واحدة تبدأ الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت حتى الساعة التاسعة والنصف".

أمانة الشرقية تشارك في فعالية ساعة الأرض العالمية



تشارك أمانة المنطقة الشرقية، مساء غد السبت، بفعالية ساعة الأرض العالمية، حيث سيتم إطفاء الإضاءة عن 10 آلاف عمود إنارة في كل من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8:30 مساء .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة ستشارك في هذا الحدث البيئي العالمي، الذي يتم من خلاله الطلب من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة كل عام، بهدف رفع الوعي بخطر التغير المناخي, مشيراً إلى أن الأمانة ستشارك هذا العام أكثر من 7000 مدينة في أكثر من 152 دولة, حيث تطفأ الأضواء لمدة (ساعة واحدة) عن أهم المباني والميادين والشوارع؛ وذلك للتأكيد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

وكشف الصفيان أنه سيتم إطفاء 7 آلاف عمود إنارة في مدينة الدمام، و2000 في الخبر, و1000 في الظهران, وذلك بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، لافتاً إلى أن الأمانة تولي جانب البيئة اهتماماً بالغاً، إذ حصلت حاضرة الدمام على جائزة أول حاضرة للبيئة للعام 2013 على مستوى العواصم والمدن الإسلامية البالغ عددها 158 عاصمة ومدينة .

وأكد أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة, حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.