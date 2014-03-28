المملكة بلد شاسع المساحة ومترامي الأطراف يشكل في مجمل مساحته شبه قارة، ومتنوع المناخ والطبيعة التضاريسية، فيها البيئة الصحراوية برمالها الذهبية الساحرة في مناطق عدة، والبيئة البحرية الرائعة في الشرق وفي الغرب والساحل الجنوبي الغربي والشمالي الغربي، والبيئة الجبلية في المناطق الجنوبية، والتي تتمتع بالغابات والأودية والأجواء الباردة والماطرة. وحبى الله بلادنا بأطهر بقعتين مقدستين في الدنيا يحج إليها الناس من كل فج عميق. وبلادنا غنية بالمواقع الأثرية والتاريخية المتميزة في كل مناطق المملكة؛ كمدائن صالح في العلا والأخدود في نجران وفي الدرعية وفي عسير وجازان وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحائل وتبوك والجوف وتاروت ودارين... وغيرها كثير. كل هذا بالإضافة إلى أننا بلد اقتصاده قوي وقادر على صناعة سياحة جاذبة وقادرة على التفوق على كل ما لدى الآخرين. وجميع هذه المقومات إذا ما نظرنا إليها بمنظور المنطق والفهم العملي، تعتبر المملكة بلدا جاذبا للسياحة والسياح وأرضا خصبة لاستثمار سياحي حقيقي، لكن هناك أسئلة شائكة كثيرة تنجم عن الحال الفعلي على أرض الواقع: لماذا تمتلئ مكاتب الحجوزات ووكالات السياحة والسفر قبل الإجازات وصالات المطارات الدولية بالمواطنين والمواطنات المسافرين إلى الخارج بمن فيهم موظفو هيئة السياحة؟! تشير الإحصائيات المعلنة إلى هجرة ما يزيد على 69 مليار ريال سنويا يصرفها السعوديون في مواسم الإجازات على السياحة في الخارج.. فهل هو الهروب الكبير؟!

لماذا لم يجذب هذا التنوع الجغرافي والثقافي الموجود في بلادنا مواطنينا ليستمتعوا به وبجماله وتنوعه؟!

هل هو غلاء الأسعار؟! هل هو رداءة الخدمات؟! هل هو ضعف البرامج المقدمة؟! ومن المسؤول عن هذا؟!

هل هي هيئة السياحة؟ أم أنها ثقافة المجتمع؟ أم أنه طمع وجشع تجار القطاع الخاص الذين يغلبون مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن العامة؟!

والأكيد أن الجميع يتحملون المسؤولية، ولكن مسؤولية هيئة السياحة والآثار أكبر بلا شك؛ فهي القطاع المسؤول عن صناعة السياحة في المملكة. والسؤال الأكبر والأكثر أهمية: إذا كنا عاجزين حتى الآن عن إبقاء مواطنينا في الداخل في موسم الإجازات، كيف لنا أن نجذب من في الخارج للسياحة في المملكة؟!

وإذا كنا لم نمنحهم تأشيرات سياحية حتى الآن، كيف لنا أن نتخيل أننا نصنع سياحة حقيقية أو نخطط لها؟!

نحن بحاجة ماسة إلى تغيير وتطوير فكر المجتمع قبل تطوير المنشآت والبرامج إذا ما أردنا صناعة سياحة قوية وجاذبة، وبحاجة إلى فتح المنغلق في الفكر الجمعي لدى الناس في تقبل الآخر والاحتفاء بضيوف البلد والمحافظة على المنشآت وصيانتها وحسن استخدامها. إن مرورا عابرا على إحدى محطات الطرق السريعة بين مدن المملكة كفيل بأن تخبرك الشخابيط على جدران دورة المياه فيها بأننا ما زلنا بعيدين جدا عما هو مأمول أو قابع في أقصى ركن في ذاكرة أو طموح أمانينا. كما أن مرورا عابرا على مثيلاتها في جاراتنا دول الخليج العربي كفيل بأن يخبرك بأن ثقافة المجتمع هي البنية الأساس لصناعة سياحة حقيقية جاذبة وليست طاردة كما لدينا. إن المواطن والمقيم بحاجة ماسة إلى أماكن ترفيهية مهيأة للاستمتاع الحقيقي بوقت الإجازة، وبحاجة ماسة إلى أناس يحسنون وفادتهم، وبحاجة ماسة إلى عمل رسمي مختلف عما هو معمول به الآن، ولا بد من استثمار حقيقي للآثار التي تزخر بها بلادنا كما في مصر وتركيا مثلا، وللطبيعة كما دول شرق آسيا وأوروبا، لا يكفي أن ننظم مهرجانات وقتية في الأسواق، نحن بحاجة إلى ضبط الأسعار وعدم الترخيص لقطاعات الإيواء ما لم تحقق معايير عالمية عالية الجودة. صناعة السياحة في بلادنا مسؤولية القطاعين العام والخاص، ومسؤولية السعوديين أنفسهم، كل شيء بحاجة إلى إعادة نظر، هناك جهد مبذول، لكنه بالتأكيد لا يكفي، والله الموفق.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

