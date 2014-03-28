صحة جدة تعلن عن تسجيل أول حالة كورونا بمستشفياتها

أوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي بن محمد باداود، عن تسجيل أول حالة كورونا بمستشفيات وزارة الصحة بجدة لشاب سعودي يبلغ من العمر 27 عاماً تعرّض لالتهاب في الصدر، وأُدخل العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وتم عمل الفحوص المخبرية الكاملة، وتم التأكد من الفحوص بالمختبر الإقليمي لفحص أكثر من فيروس للحالة، وثبت أخيراً أن الحالة تحمل فيروس كورنا، وبناءً عليه تم فحص جميع المخالطين لذوي المريض.

وتبين أن نتيجة التحليل لجميع المخالطين بالمريض سلبية للفيروس، ولم تظهر نتيجة إيجابية حتى الآن، واتضح أن المُصاب قام بزيارة أقاربه بقرية العارضية منذ أسبوع، وتم توجيه استقصاء وبائي للقرية لرصد الوضع الوبائي هناك، حيث اتضح بعد فحص أقارب المريض سلبية النتائج، ولله الحمد، كما تم التنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتكوين فريق طبي مشترك من استشاري عناية مركزة واستشاري أمراض وبائية لمتابعة الإجراءات العلاجية للمريض والمشاركة في أي توصيات علاجية لحالته.

كما أوضح باداود أنه تم استنفار العاملين بالمختبر الإقليمي للعمل على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وذلك لاستكمال فحوص جميع العاملين المتواجدين بالمستشفى، حيث تبين سلبية نتائج المخالطين المباشرين للحالة وجارٍ العمل على استكمال بعض الفحوص الأخرى، علماً بأن المستشفى يتخذ كافة التدابير الاحتياطية الوقائية وفق المعايير الدولية لمثل هذه الحالات.

من جهة أخرى نفت "صحة جدة" ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود حالة سابقة لمريض صومالي الجنسية، حيث إن حالة المريض هي الأولى المسجلة في مستشفيات الوزارة بجدة.

وتنفي كذلك ما تردد عن عدم توافر الأقنعة (n95) الخاصة بمثل هذه الحالات، حيث إنه يوجد أكثر من 10 آلاف قناع بمستودع مستشفى الملك عبدالعزيز.

كما أوضح مدير الشؤون الصحية أن هناك متابعة من جميع المسؤولين في الوزارة لهذه الحالة، والتوجيه بتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وأكدت معلومات لـ"العربية نت" تفيد بأن المصاب يعمل ممرضاً بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.