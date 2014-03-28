مقتطفات الجمعة

0 مضت سنة كاملة على تعيين رئيس مجلس هيئة السوق المالية.. وما يزال الناس يتكهنون بمستقبل السوق.. أليس من المناسب أن يخرج الرئيس للإعلام بين حين وآخر.. لطمأنة الناس.. ووضعهم في الصورة!

0 ما يزال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يشعرك بأنه يعيش في غيبوبة تامة.. لا يشعر بحاجة المجتمع.. آخر الشواهد ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن برنامج حافز المخصص لصعوبة الحصول على عمل، ما زال في مرحلة التسجيل والتأهيل.. والصرف فيما يبدو عام 2020!

0 وما دمنا في "حوسة الصناديق"، قرأت أن صندوق التنمية الزراعية أنجز سبع مبادرات تنموية في البلد، ورفع جميع المبادرات الزراعية الجديدة للمقام السامي.. ولا أحد يعرف ما المبادرات السابقة ولا المبادرات المنتظرة، ولا كم تكلفتها على المال العام، ومن المستفيدون منها؟!

0 مع كل المحبة والتقدير لسمو الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة، إلا أن اجتماع سموه بأهالي مكة المكرمة قبل أيام خلا من أهم فئة وهي الشباب الذين يمثلون نصف عدد السكان.. والغريب أن الدكتور عاصم حمدان كان يتحدث في كلمة المثقفين في ذات الاجتماع عن ضرورة أن يكون الشباب محورا وهدفا رئيسا للتنمية، وأن لجيل اليوم اهتماماته وطرق تفكيره المختلفة.. لماذا لم يحضر الشباب ويتحدثون بأنفسهم؟!

0 بغض النظر عن تجاوز هذا الخبر للمنطق والعقل، إلا أن هذا المحافظ يستحق الشكر.. ولا يلام، على الأقل هو تصرف تبعا للعقلية الإدارية التي يتحرك من خلاها كثير من مسؤولي بلادنا.. والتي تستحق الدراسة.. يقول الخبر إن محافظ القنفذة بادر بالاتصال على أحد المقاولين ومنحه مهلة أسبوع واحد فقط من أجل استكمال أحد المشاريع، وفي حالة تأخره عن تنفيذه خلال سبعة أيام، فسيتم سحب المشروع منه، ومخاطبة الأمانة بعدم دخوله أي مناقصات أخرى، وحرمانه من مشاريع البلدية.. ومع أن أمير المنطقة والوزير لا يمتلكان هذه الصلاحية الواسعة، إلا أنني معجب بحماس المحافظ ونشاطه.. "كثّر الله من أمثاله".. إخواننا المصريون يقولون: "العيار اللي ما يصيب يدوش"!.



نقلا عن صحيفة "الوطن"