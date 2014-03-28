مليون زائر يستمتعون بفعاليات مهرجان ربيع الرياض

بلغ عدد زوار مهرجان ربيع الرياض منذ انطلاقته قبل 10 أيام حتى اليوم أكثر من مليون زائر وزائرة، استمتعوا خلالها بالفعاليات التي نظمتها أمانة منطقة الرياض في الساحات الخضراء والمسطحات المائية بمتنزه الملك عبدالله وسط الرياض.

وخصصت الأمانة أكثر من 300 موظف في المهرجان لتلبية احتياجات الزوار، وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم طوال أيام المهرجان من خلال تكثيف أعمال النظافة داخل محيط المهرجان، وتواجد عدد كبير من عمال النظافة الذين باشروا أعمالهم بشكل يومي طيلة أيام المهرجان الذي سيختتم، يوم غدٍ السبت، من أجل توفير الأجواء الصحية النظيفة لزائري المهرجان.

ووفرت أمانة منطقة الرياض عبر أجنحة إداراتها المختلفة العديد من الخدمات التوعوية والمسابقات الترفيهية للأطفال التي ساعدت على رفع وعيهم بأهمية نظافة البيئة والحفاظ عليها، فيما أصدر جناح إدارة النظافة للأطفال بطاقة صديق البيئة بعد وضع صورة الطفل عليها وتضمينها عبارات إرشادية حول كيفية المحافظة على البيئة.

وقامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لأمانة منطقة الرياض بتوفير خدمة "صور وأرسل" الترفيهية للأطفال بجناحها بالمهرجان، حيث قامت بتصوير الطفل وطبع صورته على قميص يمنح له بعدها بدقائق معدودة، كما وزّعت الإدارة هدايا على الأطفال الذين قاموا بزيارة جناحها بالمهرجان.