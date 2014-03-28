وتتكرر المأساة

ولا بدّ أنكم تذكرون مأساة حريق مدرسة البنات في مكة المكرمة الذي نجم عنه وفاة أربع عشرة فتاة، بعد منع رجال الدفاع المدني من دخول المدرسة وإنقاذهن، ولا بدّ أيضاً من أنكم لم تنسوا مأساة المواطنة آمنة التي لم يستطع رجال الإسعاف دخول حرم جامعة الأميرة حصة لينقذوها فتوفيت قبل أن يسعفها أحد، وقيل ما قيل من أعذار وتبريرات، وكان يمكن أن نقبلها ونتغاضى عما حدث، لولا أنّ نفس المأساة تتكرر، وهي حالة ليس لها تفسير إلاّ الوعي البليد، وهذه المرة كانت الضحية مواطنة اسمها الدكتورة سلوى شهاب، التي عرض لها عارض في هزيع الليل واشتدت عليها الآلام، ولم يعد بإمكانها في هذا الوقت الخروج والبحث عن سيارة أجرة تذهب بها إلى أقرب مستشفى، وألمحت إلى أنها اتصلت بالهلال الأحمر، وبدأ الموظف يسألها الأسئلة المعتادة، والعمر والموقع، وحين أوضحت له أنها بمفردها ردّ قائلا:«لا نستطيع إرسال سيارة وأنت لوحدك بدون محرم» واختفى الموظف، وأخيراً استطاعت بعد لأي أن تحصل على سيارة أجرة، وتصوروا ما الذي كان يمكن أن يحدث لها لو كان عندها نزيف، أو مرض يقتضي الإسعاف العاجل، أما نحن وخاصة كجهة حكومية مسؤولة فليس لنا ما يمكن أن نقوله سوى المزيد من الأعذار والتبريرات، وليتنا هذه المرة نصمت، فالكلام ينكأ الجراح.



نقلا عن "صحيفة "الرياض"

