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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

وتتكرر المأساة

ولا بدّ أنكم تذكرون مأساة حريق مدرسة البنات في مكة المكرمة الذي نجم عنه وفاة أربع عشرة فتاة، بعد منع رجال الدفاع المدني من دخول المدرسة وإنقاذهن، ولا بدّ أيضاً من أنكم لم تنسوا مأساة المواطنة آمنة التي لم يستطع رجال الإسعاف دخول حرم جامعة الأميرة حصة لينقذوها فتوفيت قبل أن يسعفها أحد، وقيل ما قيل من أعذار وتبريرات، وكان يمكن أن نقبلها ونتغاضى عما حدث، لولا أنّ نفس المأساة تتكرر، وهي حالة ليس لها تفسير إلاّ الوعي البليد، وهذه المرة كانت الضحية مواطنة اسمها الدكتورة سلوى شهاب، التي عرض لها عارض في هزيع الليل واشتدت عليها الآلام، ولم يعد بإمكانها في هذا الوقت الخروج والبحث عن سيارة أجرة تذهب بها إلى أقرب مستشفى، وألمحت إلى أنها اتصلت بالهلال الأحمر، وبدأ الموظف يسألها الأسئلة المعتادة، والعمر والموقع، وحين أوضحت له أنها بمفردها ردّ قائلا:«لا نستطيع إرسال سيارة وأنت لوحدك بدون محرم» واختفى الموظف، وأخيراً استطاعت بعد لأي أن تحصل على سيارة أجرة، وتصوروا ما الذي كان يمكن أن يحدث لها لو كان عندها نزيف، أو مرض يقتضي الإسعاف العاجل، أما نحن وخاصة كجهة حكومية مسؤولة فليس لنا ما يمكن أن نقوله سوى المزيد من الأعذار والتبريرات، وليتنا هذه المرة نصمت، فالكلام ينكأ الجراح.


نقلا عن "صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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