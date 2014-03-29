تعليق الدراسة في عسير بسبب استمرار الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير عن تعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان أن الإجراء يأتي بناء على المعلومات الواردة من الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة المتضمنة استمرار الحالة المطرية ليوم غد على المنطقة، فضلا عن كون ذلك متوافقا مع آلية وزارة التربية والتعليم بخصوص الحالات التي يتم تعليق الدراسة فيها، وتهدف في مجملها إلى تحقيق السلامة لمنسوبي ومنسوبات المدارس.

من جهة أخرى أعلنت إدارة جامعة الملك خالد بأبها عن تعليق الدراسة غداً الأحد في مدينة أبها. وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور محمد البحيري، أنه بعد دراسة التقارير الواردة من الجهات المختصة، ونظراً للأحوال الجوية المتوقعة غدا ، فقد تقرر تعليق الدراسة في مدينة أبها .



