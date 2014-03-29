طبيب سعودي يجري خمس عمليات معقده في الدماغ

نجح استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية بمستشفى عسير المركزي (أقصى جنوب السعودية) الدكتور إبراهيم النعمي والفريق الطبي المساعد له في إجراء خمس عمليات معقدة لأورام دماغية، تكللت جميعها بالنجاح دون مضاعفات عصبية تذكر.

وكشف الدكتور إبراهيم النعمي أن مواقع الأورام تنوعت ما بين قاع الجمجمة، والدماغ، وحول جذع الدماغ، والحبل الشوكي، فيما تراوحت أعمار المرضى ما بين الـ 11، والـ 71 عاما، وشارك بهذه العمليات عدد من الأطباء من قسم جراحة المخ والأعصاب، والتخدير، وأطباء العناية المركزة للأطفال.

وأضاف النعمي: "تنوعت أعراض الأورام الدماغية حسب موقع الورم كصعوبة التركيز وضعف الحركة أو فقد جزء معين من الجسم، كذلك صعوبة النطق أو فقده والتشنجات وضعف الإبصار وضعف السمع وأعراض أخرى متعددة".

وتتجاوز مجموع الأورام الدماغية 120 نوعا، غالبيتها من الأورام الحميدة.. وتعتبر مثل هذه العمليات من الحالات الصعبة.. التي يلزم تحويلها للمستشفيات المتقدمة، مما يعني تقليص الحالات المحولة الفترة المقبلة، في ظل ما تعاني منه المنطقة من عدم توفر العلاج الإشعاعي النووي لمرضى الأورام غير الحميدة.