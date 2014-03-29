لحظة الاختيار... لحظة الحرية

فكرة سالبة تربط الاختيار بالحيرة، مع أن تعدد فرص الاختيار دلالة على النجاح والتميز والتفوق.

والحيرة التي تصاحب اتخاذ قرار الاختيار هي مرحلة تفكير مهمة تساند عملية التوازن في الحياة والتنبوء بالمستقبل عطفاً على الواقع والفرص والإمكانات والمميزات.

لحظة الاختيار هي اللحظة الباذخة التي تمارس فيها حريتك الآدمية.

اتخاذ قرار وتحمل تبعاته وخوض مغامرته والحماس له هي لحظة حرية تكون فيها وجها لوجه مع مخزونك الثقافي ونظرتك للمستقبل.

دائما أوجد لنفسك البدائل لتختار منها لا تكن أسيراً لمسار وسياق وإطار واحد.

فتعدد المسارات أمامك دائما يدل على أنك قادر على أن تسير في أيها اخترت.

لا يتعارض مع لحظة الحرية التي تمارسها في الاختيار استشارتك لذوي الخبرة ثم لجوؤك إلى ركعتي صلاة حتى تطمئن نفسك لاختيارك.



نقلا عن صحيفة "الجزيرة"